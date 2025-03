Ação do Dia da Água promoveu conscientização e feira de adoção de PETS

No sábado, 22, data em que se comemorou o Dia Mundial da Água foi realizada uma ação de conscientização e educativa, na Estação Ferroviária de Aquidauana, promovida pela Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), via Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental - Centro de Controle de Zoonoses, realizará a atividade, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), Polícia Militar Ambiental, Sanesul e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), através do Curso de Zootecnia.

A programação contou com atividades educativas e informativas voltadas à comunidade, com o objetivo de destacar a importância da água e a necessidade urgente de um consumo mais consciente e sustentável.

Além disso, foi realizada uma ação de bem-estar animal e, também, uma Feira de Adoção de gatos e cachorros, onde foram adotados 26 animais na ação.

No evento, também foram feitos: cadastro para castração de felinos (machos e fêmeas), recebimento de denúncias e orientações, vacinação antirrábica e teste rápido de leishmaniose.

ADOÇÃO RESPONSÁVEL - Os interessados em adotar um animal podem procurar o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura, responsável pelos cuidados dos animais disponíveis para adoção.

Todos os animais disponibilizados para adoção responsável são devidamente vacinados, vermifugados e castrados, garantindo a saúde e o bem-estar antes da adoção. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (67) 99996-1218 ou 3241-1205 (Vigilância Sanitária de Aquidauana).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana