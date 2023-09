Ação entre amigos garante Fusca por R$ 50

Divulgação

Já imaginou ganhar um super Fusca por apenas R$ 50? Isso é possível através da ação entre Amigos de Aquidauana, que sorteiam o automóvel.

O sorteio é organizado pelo grupo Reliqueiros do Brasil de Aquidauana. A rifa custa apenas R$ 50. Fique ligado no site O Pantaneiro para comprar o seu número (www.opantaneiro.com.br).

Este é o quinto sorteio Fusca a ser sorteado.

Segundo informado pelo grupo Reliqueiros de Aquidauana, após o sorteio o ganhador deverá entrar em contato com a administração para combinar a retirada do veículo.

Sorteio

Após a retirada do prêmio, as despesas com transferência de propriedade e transporte ficam por conta do ganhador.

O sorteio será pela Loteria Federal, marcado para o dia 31 de dezembro de 2023.

O resultado da Loteria Federal pode ser consultado no site da Caixa Econômica Federal ou solicitado em qualquer Casa Lotérica. O número contemplado será a primeira centena sorteada.