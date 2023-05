Ação Itinerante do Bolsa Família atende beneficiários em Aquidauana

Divulgação

Na manhã de ontem, 26, aconteceu mais um atendimento itinerante da equipe do Cadastro Único/Bolsa Família, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Essa ação aconteceu em parceria com a Associação Colônia de Pescadores Artesanais de Aquidauana Z-07.

Realizada na sede da Associação, a ação teve por finalidade atender aquela comunidade, pescadores artesanais e ribeirinhos, com inclusão, orientação e atualização do Cadastro Único e Bolsa Família. Participaram também moradores do bairro Guanandy e região.