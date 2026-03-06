Acessibilidade

06 de MarÃ§o de 2026 • 11:35

Aquidauana

AÃ§Ã£o leva orientaÃ§Ãµes sobre dengue Ã  Aldeia Bananal em Taunay

A programaÃ§Ã£o continua nesta sexta-feira (6), com atividades previstas na Aldeia LimÃ£o Verde

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 06/03/2026 Ã s 11:01

Atualizado em 06/03/2026 Ã s 11:03

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Uma ação de conscientização sobre arboviroses foi realizada no dia 5 de março, na Aldeia Bananal, no distrito de Taunay, em Aquidauana. A atividade abordou o combate à dengue e medidas de prevenção dentro do território indígena.

A iniciativa contou com a participação do Ministério da Saúde, do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS), da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU).

Durante a atividade, profissionais de saúde repassaram orientações à comunidade sobre formas de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Participaram da ação a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, a coordenadora técnica do Polo Base de Aquidauana, Vânia Lúcia, os caciques Levison Vicente (Lagoinha), Célio Fialho (Bananal) e Ademir Soares (Ipegue), além de alunos da Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Professor Domingos Veríssimo Marcos – Mihin e moradores da comunidade.

Entre as orientações repassadas à população estiveram medidas como eliminar recipientes que possam acumular água parada, manter os quintais limpos e verificar caixas d’água, pneus e outros objetos que possam servir de criadouros do mosquito.

Também foi realizada uma reunião técnica entre equipes de saúde, com o objetivo de discutir estratégias de prevenção, vigilância e controle das arboviroses no território indígena, além de alinhar ações entre as instituições participantes.

A programação continua nesta sexta-feira (6), com atividades previstas na Aldeia Limão Verde.

