Ação orienta mães e gestantes sobre aleitamento materno em Aquidauana

ESF José Vória promoveu ação alusiva ao Agosto Dourado / Divulgação/Agecom

A equipe da ESF (Estratégia Saúde da Família) José Vória, em Aquidauana, promoveu, nesta semana, uma ação alusiva ao Agosto Dourado, campanha dedicada à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A atividade reuniu gestantes, puérperas, mães e familiares em um momento de orientação e troca de informações sobre os cuidados com os bebês.

Durante o encontro, as participantes receberam informações sobre os benefícios da amamentação, a importância do leite materno para a nutrição e proteção dos bebês e orientações para ajudar as mães a enfrentarem com mais segurança o período de aleitamento.

A atividade também destacou a importância da rede de apoio às mulheres, com participação da família e dos profissionais de saúde para auxiliar durante a amamentação, especialmente nos primeiros meses após o nascimento.

Além das orientações sobre aleitamento, a programação contou com a presença da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que apresentou informações práticas sobre primeiros socorros e realizou demonstrações de manobras de desengasgo em bebês e crianças.

A proposta foi orientar os familiares sobre como agir diante de uma situação de emergência, oferecendo conhecimentos que podem ser importantes até a chegada do atendimento especializado.

O Agosto Dourado busca reforçar o aleitamento materno como uma das principais formas de promover saúde e proteção durante a primeira infância, além de contribuir para o fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê.

*Fotos: Divulgação/Agecom