Acessibilidade

25 de Janeiro de 2026 • 08:18

Buscar

Últimas notícias
X
Amor ao Próximo

Ação Solidária da Igreja Adventista leva acolhimento no Cidade Nova

Dezenas de pessoas foram atendidas com cortes de cabelo, serviços de saúde e bazar de roupas em Aquidauana

Redação/ Fotos: Nelson Ferreira

Publicado em 25/01/2026 às 07:34

Atualizado em 25/01/2026 às 07:39

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nelson Ferreira

A Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou, neste sábado, 24 de janeiro, uma Ação Solidária voltada à comunidade da região da Vila Cidade Nova, levando serviços gratuitos, acolhimento e mensagens de esperança aos moradores. A iniciativa aconteceu a partir das 15h, na Travessa Projeta 1, nº 25, esquina com a rua José Múcio Teixeira, na Vila Bertulino.

Durante a ação, dezenas foram atendidas, com destaque para o corte de cabelo gratuito, que beneficiou crianças e jovens da região, além da aferição de pressão arterial, voltada principalmente aos idosos da comunidade. Também houve doação de roupas para adultos e crianças, contribuindo para o bem-estar das famílias atendidas.

Além dos serviços oferecidos, o evento foi marcado por momentos de acolhimento humano, com conversas, abraços e orações. A proposta foi cuidar não apenas do corpo, mas também do emocional e do espiritual, reforçando valores como empatia, solidariedade e amor ao próximo.

De acordo com os organizadores, a Ação Solidária teve como principal objetivo promover apoio e atenção às famílias, fortalecendo os laços comunitários e levando esperança por meio de atitudes simples, porém significativas. A iniciativa foi aberta ao público e contou com a participação ativa de voluntários da igreja, que se mobilizaram para transformar a tarde em um momento de cuidado e fraternidade para a comunidade local.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Alerta

Bombeiros divulgam para risco de incêndios devido ao calor e à baixa umidade

Meio ambiente

Alerta de incêndio no Centro de Aquidauana era fogo em folhas secas

Risco

Bombeiros de Aquidauana socorrem mulher com inseto no ouvido

A vítima foi conduzida ao Pronto-Socorro municipal

Saúde

MS registra 400 casos prováveis de dengue em 2026; Aquidauana não tem notificações

Publicidade

Trânsito

Jovem de 22 anos sofre ferimentos após colisão no Centro de Aquidauana

ÚLTIMAS

Festa

Prefeitura lança Nioaque Folia 2026 e fortalece cultura, lazer e economia local

A programação reúne atrações musicais e atividades voltadas às famílias

Cultura em movimento

Bonito prepara o 1º Carnalaço: festa integra rodeio e folia de 12 a 15 de fevereiro

A expectativa é que a festa atraia tanto os aficionados pelos esportes campeiros quanto o público em busca de diversão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo