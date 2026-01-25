Ação Solidária da Igreja Adventista leva acolhimento no Cidade Nova

Nelson Ferreira

A Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou, neste sábado, 24 de janeiro, uma Ação Solidária voltada à comunidade da região da Vila Cidade Nova, levando serviços gratuitos, acolhimento e mensagens de esperança aos moradores. A iniciativa aconteceu a partir das 15h, na Travessa Projeta 1, nº 25, esquina com a rua José Múcio Teixeira, na Vila Bertulino.

Durante a ação, dezenas foram atendidas, com destaque para o corte de cabelo gratuito, que beneficiou crianças e jovens da região, além da aferição de pressão arterial, voltada principalmente aos idosos da comunidade. Também houve doação de roupas para adultos e crianças, contribuindo para o bem-estar das famílias atendidas.

Além dos serviços oferecidos, o evento foi marcado por momentos de acolhimento humano, com conversas, abraços e orações. A proposta foi cuidar não apenas do corpo, mas também do emocional e do espiritual, reforçando valores como empatia, solidariedade e amor ao próximo.

De acordo com os organizadores, a Ação Solidária teve como principal objetivo promover apoio e atenção às famílias, fortalecendo os laços comunitários e levando esperança por meio de atitudes simples, porém significativas. A iniciativa foi aberta ao público e contou com a participação ativa de voluntários da igreja, que se mobilizaram para transformar a tarde em um momento de cuidado e fraternidade para a comunidade local.