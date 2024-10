Ação solidária garante Dia das Crianças com muita diversão em Piraputanga

O Dia das Crianças ficou mais colorido para os moradores de Piraputanga, distrito de Aquidauana, após a festa realizada no sábado (12) e no domingo (13), pela Associação de Moradores do distrito.

A festa só foi possível devido a cada contribuição recebida dos empresários e moradores da cidade e principalmente da Prefeitura Municipal para o evento ser de muita alegria e diversão.

As crianças tiveram presentes, comeram bolo, cachorro quente, algodão doce. Teve pula-pula, futebol de sabão e diversos brinquedos.

Nenhum participante precisou pagar pelo evento, sendo uma tarde de alegria.

O evento foi realizado na praça da cidade e teve a participação de mais de 200 pessoas.