Ação solidária reúne servidores da limpeza urbana de Aquidauana

Evento idealizado por servidora mobilizou parceiros e ofereceu serviços de saúde, lazer e bem-estar aos trabalhadores da limpeza urbana
No último sábado (20), servidores da limpeza urbana da Prefeitura de Aquidauana participaram de uma confraternização especial realizada no SINPRECAM, em um dia marcado por cuidado, lazer, saúde e valorização profissional. A ação reuniu garis, trabalhadores da varrição, coleta, poda, piche e outros setores ligados à manutenção da cidade.
Idealizado e organizado pela servidora pública Suanam Fontes Dittmar, o evento nasceu de uma iniciativa simples, ainda em 2021, e foi ganhando força ao longo dos anos por meio da união entre servidores, comércio local, parceiros e apoiadores. Segundo Suanam, a proposta sempre foi proporcionar um momento de acolhimento e reconhecimento à categoria.
“É uma jornada de trabalho dura, e muitas vezes essas pessoas não têm tempo de cuidar de si. A ideia foi trazer tudo isso para elas, em um ambiente agradável, para que todos pudessem participar”, explicou.
Neste ano, a confraternização foi ampliada e contou com uma programação diversificada. Os participantes tiveram acesso gratuito a corte de cabelo, hidratação, tintura, além de testes de glicemia, aferição de pressão arterial, avaliação de saúde, atividades recreativas para crianças, como pula-pula, pipoca e picolé, e até tatuagens solidárias, oferecidas por parceiros locais.
A ação também teve café da manhã, almoço coletivo e apresentações musicais, todas viabilizadas por meio de doações e trabalho voluntário. “Todo mundo veio na solidariedade, sem cobrar nada, com o objetivo de proporcionar um dia feliz para a nossa categoria”, destacou Suanam.
Entre os parceiros presentes esteve a Amas, convênio de saúde que atua há mais de dez anos em Aquidauana e Anastácio. O empresário João Carlos, representante da empresa, ressaltou a importância de apoiar iniciativas voltadas a quem mais precisa.
“Esse trabalho é único. A Suanam consegue mobilizar parceiros e levar dignidade aos garis e servidores da limpeza urbana. A Amas não poderia ficar de fora”, afirmou.
A confraternização no SINPRECAM reforçou a importância da união entre servidores, iniciativa privada e comunidade, encerrando o ano com um gesto de reconhecimento, cuidado e respeito aos profissionais da limpeza urbana.
