23 de Dezembro de 2025 • 01:42

Valorização Profissional

Ação solidária reúne servidores da limpeza urbana de Aquidauana

Evento idealizado por servidora mobilizou parceiros e ofereceu serviços de saúde, lazer e bem-estar aos trabalhadores da limpeza urbana

Redação

Publicado em 22/12/2025 às 16:56

Atualizado em 22/12/2025 às 17:10

No último sábado (20), servidores da limpeza urbana da Prefeitura de Aquidauana participaram de uma confraternização especial realizada no SINPRECAM, em um dia marcado por cuidado, lazer, saúde e valorização profissional. A ação reuniu garis, trabalhadores da varrição, coleta, poda, piche e outros setores ligados à manutenção da cidade.

Idealizado e organizado pela servidora pública Suanam Fontes Dittmar, o evento nasceu de uma iniciativa simples, ainda em 2021, e foi ganhando força ao longo dos anos por meio da união entre servidores, comércio local, parceiros e apoiadores. Segundo Suanam, a proposta sempre foi proporcionar um momento de acolhimento e reconhecimento à categoria.

“É uma jornada de trabalho dura, e muitas vezes essas pessoas não têm tempo de cuidar de si. A ideia foi trazer tudo isso para elas, em um ambiente agradável, para que todos pudessem participar”, explicou.

Neste ano, a confraternização foi ampliada e contou com uma programação diversificada. Os participantes tiveram acesso gratuito a corte de cabelo, hidratação, tintura, além de testes de glicemia, aferição de pressão arterial, avaliação de saúde, atividades recreativas para crianças, como pula-pula, pipoca e picolé, e até tatuagens solidárias, oferecidas por parceiros locais.

A ação também teve café da manhã, almoço coletivo e apresentações musicais, todas viabilizadas por meio de doações e trabalho voluntário. “Todo mundo veio na solidariedade, sem cobrar nada, com o objetivo de proporcionar um dia feliz para a nossa categoria”, destacou Suanam.

Entre os parceiros presentes esteve a Amas, convênio de saúde que atua há mais de dez anos em Aquidauana e Anastácio. O empresário João Carlos, representante da empresa, ressaltou a importância de apoiar iniciativas voltadas a quem mais precisa.

“Esse trabalho é único. A Suanam consegue mobilizar parceiros e levar dignidade aos garis e servidores da limpeza urbana. A Amas não poderia ficar de fora”, afirmou.

A confraternização no SINPRECAM reforçou a importância da união entre servidores, iniciativa privada e comunidade, encerrando o ano com um gesto de reconhecimento, cuidado e respeito aos profissionais da limpeza urbana.

