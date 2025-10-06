ACEA empossa nova diretoria para o biênio 2025-2027 em Aquidauana

O ato marcou a transição da presidência de Mauro Palácio para o empresário Geraldo Ferreira
Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana
A Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana (ACEA) realizou, na noite de sexta-feira (03), a cerimônia de posse da nova diretoria para o biênio 2025-2027. O ato marcou a transição da presidência de Mauro Palácio para o empresário Geraldo Ferreira, que assume a entidade com o compromisso de fortalecer o setor empresarial e promover novas ações de apoio ao comércio local.
Durante o evento, o vice-prefeito de Aquidauana, Dr. Murilo Acosta, representou o Executivo Municipal e destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada. “O crescimento de Aquidauana depende da força dos nossos empreendedores. A Associação Comercial é uma grande parceira na construção de oportunidades, geração de empregos e fortalecimento da economia local. A Prefeitura segue de portas abertas para apoiar iniciativas que tragam desenvolvimento e qualidade de vida para nossa população”, afirmou.
Em sua fala, o novo presidente da ACEA, Geraldo Ferreira, destacou a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho realizado nas gestões anteriores e reforçou o papel da união entre empresários. “Queremos ampliar a representatividade da associação e desenvolver ações que incentivem o empreendedorismo, fortaleçam nossos associados e contribuam diretamente para o desenvolvimento sustentável de Aquidauana”, declarou.
O ex-presidente Mauro Palácio agradeceu a confiança dos associados e ressaltou os avanços conquistados durante sua gestão. “A associação é resultado do empenho coletivo. Deixo a presidência com a certeza de que avançamos em diversas áreas e com a confiança de que o trabalho continuará com dedicação e novas ideias”, afirmou.
O presidente da Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS), Alfredo Zamlutti, também participou da solenidade e destacou o papel estratégico da ACEA no fortalecimento da economia regional. “A FAEMS está ao lado de Aquidauana para apoiar projetos e capacitações que estimulem o empreendedorismo e a geração de renda”, pontuou.
A cerimônia contou ainda com a presença do vereador Edenilson Dittmar Júnior, do secretário de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, do ex-prefeito Odilon Ribeiro, além de empresários e representantes de entidades parceiras.
Nova diretoria da ACEA (biênio 2025-2027)
Presidente: Geraldo Ferreira
Vice-presidente: Marina Rodrigues Nogueira
1º Secretário: Alexandre Gustavo Riva Périco
2º Secretário: Enio Romeiro Ravaglia
1º Tesoureiro: Mauro Gonçalves Palácio
2º Tesoureiro: Ailan José Nascimento
Diretor da Colônia de Férias, Esporte e Lazer: Vicente Elizeu Noia da Araújo
Conselho Fiscal
Antônio Cicalise Neto (relator), Wanderleia Rodrigues dos Santos (secretária) e Leandro Diniz (vogal).
Conselho Consultivo
Marizete Marques Brum, Dalva Mirian Coura Aveiro e Edenilson Dittmar.
Conselho Jovem Empreendedor
Presidente: Sérgio de Jesus Rivarola
Vice-presidente: Claudiane Loesia
Secretário: Flávio Silvares Espindola
Tesoureiro: Rodrigo Leite Cruz
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Estrada
7º BPM realiza cinco prisões em Aquidauana e Anastácio em dois dias
Semana termina com a oportunidade de 37 vagas de emprego em Aquidauana
Sexta-feira tem máxima prevista de 38ºC e chuvas em Aquidauana
Alerta
A Advocacia-Geral da União argumentou que as medidas são necessárias para combater possíveis fraudes durante o período de realização do exame
Polícia
Homem foi condenado a 9 anos de prisão
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS