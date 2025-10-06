ACEA empossa nova diretoria para o biênio 2025-2027 em Aquidauana

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

A Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana (ACEA) realizou, na noite de sexta-feira (03), a cerimônia de posse da nova diretoria para o biênio 2025-2027. O ato marcou a transição da presidência de Mauro Palácio para o empresário Geraldo Ferreira, que assume a entidade com o compromisso de fortalecer o setor empresarial e promover novas ações de apoio ao comércio local.



Durante o evento, o vice-prefeito de Aquidauana, Dr. Murilo Acosta, representou o Executivo Municipal e destacou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada. “O crescimento de Aquidauana depende da força dos nossos empreendedores. A Associação Comercial é uma grande parceira na construção de oportunidades, geração de empregos e fortalecimento da economia local. A Prefeitura segue de portas abertas para apoiar iniciativas que tragam desenvolvimento e qualidade de vida para nossa população”, afirmou.



Em sua fala, o novo presidente da ACEA, Geraldo Ferreira, destacou a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho realizado nas gestões anteriores e reforçou o papel da união entre empresários. “Queremos ampliar a representatividade da associação e desenvolver ações que incentivem o empreendedorismo, fortaleçam nossos associados e contribuam diretamente para o desenvolvimento sustentável de Aquidauana”, declarou.



O ex-presidente Mauro Palácio agradeceu a confiança dos associados e ressaltou os avanços conquistados durante sua gestão. “A associação é resultado do empenho coletivo. Deixo a presidência com a certeza de que avançamos em diversas áreas e com a confiança de que o trabalho continuará com dedicação e novas ideias”, afirmou.



O presidente da Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS), Alfredo Zamlutti, também participou da solenidade e destacou o papel estratégico da ACEA no fortalecimento da economia regional. “A FAEMS está ao lado de Aquidauana para apoiar projetos e capacitações que estimulem o empreendedorismo e a geração de renda”, pontuou.



A cerimônia contou ainda com a presença do vereador Edenilson Dittmar Júnior, do secretário de Gestão Estratégica, Alexandre Périco, do ex-prefeito Odilon Ribeiro, além de empresários e representantes de entidades parceiras.



Nova diretoria da ACEA (biênio 2025-2027)

Presidente: Geraldo Ferreira

Vice-presidente: Marina Rodrigues Nogueira

1º Secretário: Alexandre Gustavo Riva Périco

2º Secretário: Enio Romeiro Ravaglia

1º Tesoureiro: Mauro Gonçalves Palácio

2º Tesoureiro: Ailan José Nascimento

Diretor da Colônia de Férias, Esporte e Lazer: Vicente Elizeu Noia da Araújo



Conselho Fiscal

Antônio Cicalise Neto (relator), Wanderleia Rodrigues dos Santos (secretária) e Leandro Diniz (vogal).



Conselho Consultivo

Marizete Marques Brum, Dalva Mirian Coura Aveiro e Edenilson Dittmar.



Conselho Jovem Empreendedor

Presidente: Sérgio de Jesus Rivarola

Vice-presidente: Claudiane Loesia

Secretário: Flávio Silvares Espindola

Tesoureiro: Rodrigo Leite Cruz

