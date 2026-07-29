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Acesso à Colônia Buriti passa por serviços de patrolamento

Serviço busca melhorar a trafegabilidade e oferecer mais segurança para moradores, produtores rurais, pescadores e turistas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/07/2026 às 10:25

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Intervenção integra as ações de manutenção das vias rurais desenvolvidas pela administração municipal / Divulgação Agecom/Thais Mendes

A estrada de acesso à Colônia Buriti recebeu, no início desta semana, serviços de patrolamento executados pela Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Rurais) de Aquidauana. A intervenção integra as ações de manutenção das vias rurais desenvolvidas pela administração municipal.

A melhoria busca beneficiar uma das principais rotas de acesso à região, utilizada diariamente por produtores rurais para o escoamento da produção, além de moradores, pescadores e turistas que frequentam a localidade.

Acesso à Colônia Buriti passa por serviços de patrolamento2

Com a recuperação do trecho, a expectativa é proporcionar melhores condições de trafegabilidade, aumentando a segurança e o conforto para quem utiliza a estrada, principalmente em períodos de maior movimentação.

Segundo a Prefeitura de Aquidauana informou nesta terça-feira (28), a manutenção também contribui para fortalecer o desenvolvimento da zona rural, facilitando o deslocamento de pessoas e o transporte da produção agrícola, além de incentivar o turismo na região.

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