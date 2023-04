Acesso à Furna 1 e Furna 2 precisa de atenção por parte dos motoristas

Moradores pedem atenção aos motoristas

Os motoristas que precisam trafegar na estrada para Furna 1 e Furna 2, na Furna dos Baianos, em Piraputanga, Aquidauana, precisam estar atentos as estradas de terra que levam ao loca, porque elas apresentam dificuldade de circulação e no local há um desnível que pode causar acidente. Os moradores alertam, que a atenção seja redobrada, principalmente no acesso a furna 2.

A prefeitura, que já está ciente da situação, está se mobilizando para enviar uma equipe ao local para que o reparo seja feito e os motoristas voltem a trafegar com segurança.