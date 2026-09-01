Acesso ao Paxixi é interditado após chuvas em Aquidauana

Excesso de barro deixou a via em condições inadequadas para o tráfego / Reprodução/O Pantaneiro

O acesso à Serra do Morro do Paxixi, no distrito de Camisão, em Aquidauana, foi interditado na manhã desta terça-feira (01º), após as chuvas registradas durante a madrugada. O excesso de barro deixou a via em condições inadequadas para o tráfego, e veículos ficaram impossibilitados de seguir viagem.

A reportagem de O Pantaneiro apurou que um caminhão e uma van escolar estavam parados no meio da via, sem conseguir deixar o local. Condutores que utilizam o trecho relatam dificuldades para transitar devido às condições da pista e apontam a necessidade de melhorias para garantir a passagem com segurança.

A situação preocupa, principalmente, por se tratar de uma região bastante movimentada, inclusive por turistas que procuram o acesso ao Paxixi.

Condutores também destacam que o período chuvoso deve continuar e pedem providências para evitar que novos veículos fiquem atolados. Entre as reivindicações está a aplicação de cascalho no trecho, como forma de melhorar as condições de tráfego. A Prefeitura de Aquidauana já está ciente do problema, mas ainda não há confirmação sobre quais medidas serão adotadas para a recuperação definitiva da via.

A recomendação é que motoristas evitem o acesso ao Paxixi enquanto a interdição permanecer e aguardem a liberação do trecho pelas autoridades responsáveis.