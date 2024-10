Acidente causa capotamento na ponte de acesso a Piraputanga

Um capotamento registrado na tarde deste sábado (19) interditou temporariamente o acesso a Piraputanga pela via conhecida como "pelos 9km", uma rota alternativa da Estrada Parque. O acidente ocorreu na ponte de concreto, próxima a atrativos turísticos da região, como a Pousada Sol Amarelo.

Apenas o motorista estava no veículo no momento do incidente, que resultou no tombamento do automóvel, que ficou bastante destruído. Segundo relatos de populares ao jornal O Pantaneiro, por sorte, o motorista não sofreu ferimentos, mas mostrava muito nervosismo após o fato.

Moradores e turistas que passavam pela área se uniram para ajudar a desvirar o veículo e retirá-lo da ponte, permitindo a liberação do trânsito. A colaboração da comunidade foi essencial para minimizar os transtornos causados pela interdição da via.

Com o impacto, veículo ficou atravessado na via impedindo o trânsito no local

As autoridades locais recomendam cautela aos motoristas que utilizam a região e ressaltam a importância de respeitar os sinais de trânsito e as condições da via. A causa do acidente ainda está sendo investigada.