Acidente com artefato pirotécnico deixa idosa ferida em Anastácio

Após o atendimento inicial, a idosa foi transportada ao Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana para avaliação médica especializada e tratamento adequado / Divulgação/Bombeiros de Aquidauana
Uma idosa de 65 anos sofreu um ferimento na mão esquerda após a explosão acidental de um artefato pirotécnico, popularmente conhecido como bombinha, na tarde de quinta-feira (8). O fato ocorreu em uma residência no bairro Vila Maior, na cidade de Anastácio. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 15h40 para prestar socorro.
De acordo com informações coletadas no local, o acidente aconteceu quando a senhora, que possui baixa visão, confundiu o artefato com um cigarro. A explosão causou uma lesão na ponta do segundo dedo de sua mão esquerda, com exposição de tecido interno, mas sem hemorragia ativa. A equipe de bombeiros encontrou a vítima consciente e orientada, realizando no local os primeiros cuidados, que incluíram limpeza do ferimento, curativo compressivo e imobilização com tala.
Após o atendimento inicial, a idosa foi transportada ao Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana para avaliação médica especializada e tratamento adequado. O Corpo de Bombeiros Militar aproveitou o incidente para alertar a população sobre os riscos do manuseio e descarte inadequados de materiais pirotécnicos. A corporação enfatiza a necessidade de atenção redobrada, sobretudo em ambientes domésticos onde residam crianças, idosos ou pessoas com alguma limitação, visando prevenir novos acidentes.
