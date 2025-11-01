Acidente com caminhão deixa dois feridos em trecho rural de Aquidauana

O caminhão ficou tombado na pista após o acidente, com o para-brisa diantei­ro totalmente destruído / Divulgação

Um caminhão Scania tombou na rodovia MS-450, próximo ao distrito de Palmeiras, em Aquidauana, neste sábado, dia 1º. O acidente ocorreu a cerca de cinco quilômetros antes do acesso à localidade, deixando um casal de vítimas com ferimentos.

Segundo relatos de populares que prestaram os primeiros socorros, a mulher, passageira do veículo, apresentava ferimentos no pé. Já o esposo, que era o motorista, teve indícios de fratura nas costelas.

O caminhão ficou tombado na pista após o acidente, com o para-brisa diantei­ro totalmente destruído.

*Quando houver mais informações, elas serão acrescentadas.

