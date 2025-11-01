Acidente com caminhão deixa dois feridos em trecho rural de Aquidauana

O caminhão ficou tombado na pista após o acidente, com o para-brisa dianteiro totalmente destruído
O caminhão ficou tombado na pista após o acidente, com o para-brisa dianteiro totalmente destruído / Divulgação
Um caminhão Scania tombou na rodovia MS-450, próximo ao distrito de Palmeiras, em Aquidauana, neste sábado, dia 1º. O acidente ocorreu a cerca de cinco quilômetros antes do acesso à localidade, deixando um casal de vítimas com ferimentos.
Segundo relatos de populares que prestaram os primeiros socorros, a mulher, passageira do veículo, apresentava ferimentos no pé. Já o esposo, que era o motorista, teve indícios de fratura nas costelas.
O caminhão ficou tombado na pista após o acidente, com o para-brisa dianteiro totalmente destruído.
*Quando houver mais informações, elas serão acrescentadas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Clima
Homem é preso por furtar pizzaria e celular em Aquidauana
Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quinta-feira
Aquidauana pode ter pancadas de chuva nesta quinta-feira
Economia
Reajuste entra em vigor neste sábado
Saúde
Medidas ampliam a qualidade do cuidado materno e neonatal e colocam MS em destaque nacional na área de segurança assistencial
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS