Acidente com duas motos deixa feridos na Giovani Toscano

Foto: João Éric / O Pantaneiro

Um acidente envolvendo duas motos, nesta manhã (8), na Rua Giovani Toscano de Brito no cruzamento com a rua Pandiá Calógeras, em Aquidauana, deixou duas pessoas feridas.

Os dois condutores das motos foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros e encaminhados para o pronto-socorro de Aquidauana.

Equipe da PM esteve no local e fez o atendimento, a via ficou interrompida até o atendimento do acidente.