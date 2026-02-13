Acidente com motosserra no Pantanal do Paiaguás mobiliza resgate aéreo da Marinha

Trabalhador rural sofreu corte profundo na perna ao perder controle do equipamento em fazenda na região
A equipe de bombeiros realizou os primeiros socorros no local / Divulgação/Bombeiros de Aquidauana
Um acidente de trabalho envolvendo o uso de motosserra mobilizou uma operação de resgate aéreo na manhã de quinta-feira, dia 12, na região do Pantanal do Paiaguás. A ocorrência foi registrada por volta das 10h40 na Fazenda Conceição, localizada entre 1,5 km e 2 km da segunda sede da propriedade, em área de difícil acesso terrestre.
A vítima, um trabalhador rural de 33 anos, relatou aos socorristas que operava uma motosserra quando se assustou durante o manuseio do equipamento, perdendo o controle da ferramenta, que acabou atingindo sua perna.
O trabalhador sofreu um corte profundo na região muscular da perna, com extensão estimada entre 7 e 8 centímetros, apresentando sangramento significativo no momento do acidente. Segundo informações colhidas no local, a própria vítima aplicou uma pomada no ferimento na tentativa de conter a hemorragia, enquanto acionava o gerente da fazenda para solicitar socorro.
Devido à dificuldade de acesso terrestre e à distância da área urbana, foi necessário o acionamento de transporte aeromédico com apoio de um helicóptero da Marinha do Brasil, garantindo maior agilidade no resgate e encaminhamento da vítima para unidade hospitalar.
No atendimento inicial, a vítima encontrava-se consciente, orientada e com sinais vitais estáveis, apresentando pressão arterial de 12 por 8. Após estabilização no local, foi transportada pelo helicóptero para receber atendimento médico especializado.
O Corpo de Bombeiros reforça a importância de medidas preventivas durante o manuseio de equipamentos de corte, especialmente em áreas rurais e isoladas. Entre as recomendações estão:
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Aquidauana anuncia 23 vagas de emprego nesta quarta-feira
Semana começa com 20 vagas de emprego em Aquidauana
Confira as vagas de emprego na Casa do Trabalhador para esta sexta-feira
Show
Conhecidos por sucessos que embalam o público sertanejo universitário em todo o país, os artistas prometem transformar a arena do Clube do Laço Nabileque em um grande espetáculo de música e animação.
Saúde
Mato Grosso do Sul já registrou 816 casos prováveis de Dengue, sendo 79 casos confirmados, em 2026
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS