Acessibilidade

13 de Fevereiro de 2026 • 15:39

Buscar

Últimas notícias
X
Acidente de trabalho

Acidente com motosserra no Pantanal do Paiaguás mobiliza resgate aéreo da Marinha

Trabalhador rural sofreu corte profundo na perna ao perder controle do equipamento em fazenda na região

Da redação

Publicado em 13/02/2026 às 10:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A equipe de bombeiros realizou os primeiros socorros no local / Divulgação/Bombeiros de Aquidauana

Um acidente de trabalho envolvendo o uso de motosserra mobilizou uma operação de resgate aéreo na manhã de quinta-feira, dia 12, na região do Pantanal do Paiaguás. A ocorrência foi registrada por volta das 10h40 na Fazenda Conceição, localizada entre 1,5 km e 2 km da segunda sede da propriedade, em área de difícil acesso terrestre.

A vítima, um trabalhador rural de 33 anos, relatou aos socorristas que operava uma motosserra quando se assustou durante o manuseio do equipamento, perdendo o controle da ferramenta, que acabou atingindo sua perna.

O trabalhador sofreu um corte profundo na região muscular da perna, com extensão estimada entre 7 e 8 centímetros, apresentando sangramento significativo no momento do acidente. Segundo informações colhidas no local, a própria vítima aplicou uma pomada no ferimento na tentativa de conter a hemorragia, enquanto acionava o gerente da fazenda para solicitar socorro.

Devido à dificuldade de acesso terrestre e à distância da área urbana, foi necessário o acionamento de transporte aeromédico com apoio de um helicóptero da Marinha do Brasil, garantindo maior agilidade no resgate e encaminhamento da vítima para unidade hospitalar.

No atendimento inicial, a vítima encontrava-se consciente, orientada e com sinais vitais estáveis, apresentando pressão arterial de 12 por 8. Após estabilização no local, foi transportada pelo helicóptero para receber atendimento médico especializado.

Orientações de segurança no uso de motosserra

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de medidas preventivas durante o manuseio de equipamentos de corte, especialmente em áreas rurais e isoladas. Entre as recomendações estão:

  • Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual adequados, como perneiras anticorte, luvas, botas de segurança, óculos de proteção e capacete com viseira;
  • Manter postura firme e atenção redobrada durante a operação;
  • Evitar operar o equipamento sozinho em áreas isoladas;
  • Realizar manutenção periódica da motosserra;
  • Em caso de acidente, comprimir o ferimento com pano limpo e buscar socorro imediato.
  • A prevenção e o uso correto dos equipamentos são fundamentais para evitar acidentes graves no trabalho rural, sobretudo em regiões de difícil acesso como o Pantanal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Retiro de Carnaval 2026 será realizado em Aquidauana

Festa

1º Carnalaço movimenta Bonito a partir de hoje (12)

Oportunidade

Casa do Trabalhador oferece 16 vagas nesta quinta-feira em Aquidauana

Aquidauana anuncia 23 vagas de emprego nesta quarta-feira

Semana começa com 20 vagas de emprego em Aquidauana

Confira as vagas de emprego na Casa do Trabalhador para esta sexta-feira

Carnaval

Confira a programação do Pirafolia 2026

Publicidade

Comemoração

Aniversariante realiza sonho ao conhecer base do SAMU em Aquidauana

ÚLTIMAS

Show

Bruno e Barreto comandam a grande noite de sábado no Carnalaço de Bonito

Conhecidos por sucessos que embalam o público sertanejo universitário em todo o país, os artistas prometem transformar a arena do Clube do Laço Nabileque em um grande espetáculo de música e animação.

Saúde

MS registra 79 casos confirmados de dengue

Mato Grosso do Sul já registrou 816 casos prováveis de Dengue, sendo 79 casos confirmados, em 2026

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo