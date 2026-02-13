Acidente com motosserra no Pantanal do Paiaguás mobiliza resgate aéreo da Marinha

A equipe de bombeiros realizou os primeiros socorros no local / Divulgação/Bombeiros de Aquidauana

Um acidente de trabalho envolvendo o uso de motosserra mobilizou uma operação de resgate aéreo na manhã de quinta-feira, dia 12, na região do Pantanal do Paiaguás. A ocorrência foi registrada por volta das 10h40 na Fazenda Conceição, localizada entre 1,5 km e 2 km da segunda sede da propriedade, em área de difícil acesso terrestre.

A vítima, um trabalhador rural de 33 anos, relatou aos socorristas que operava uma motosserra quando se assustou durante o manuseio do equipamento, perdendo o controle da ferramenta, que acabou atingindo sua perna.

O trabalhador sofreu um corte profundo na região muscular da perna, com extensão estimada entre 7 e 8 centímetros, apresentando sangramento significativo no momento do acidente. Segundo informações colhidas no local, a própria vítima aplicou uma pomada no ferimento na tentativa de conter a hemorragia, enquanto acionava o gerente da fazenda para solicitar socorro.

Devido à dificuldade de acesso terrestre e à distância da área urbana, foi necessário o acionamento de transporte aeromédico com apoio de um helicóptero da Marinha do Brasil, garantindo maior agilidade no resgate e encaminhamento da vítima para unidade hospitalar.

No atendimento inicial, a vítima encontrava-se consciente, orientada e com sinais vitais estáveis, apresentando pressão arterial de 12 por 8. Após estabilização no local, foi transportada pelo helicóptero para receber atendimento médico especializado.

Orientações de segurança no uso de motosserra

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de medidas preventivas durante o manuseio de equipamentos de corte, especialmente em áreas rurais e isoladas. Entre as recomendações estão:

Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual adequados, como perneiras anticorte, luvas, botas de segurança, óculos de proteção e capacete com viseira;

Manter postura firme e atenção redobrada durante a operação;

Evitar operar o equipamento sozinho em áreas isoladas;

Realizar manutenção periódica da motosserra;

Em caso de acidente, comprimir o ferimento com pano limpo e buscar socorro imediato.

A prevenção e o uso correto dos equipamentos são fundamentais para evitar acidentes graves no trabalho rural, sobretudo em regiões de difícil acesso como o Pantanal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!