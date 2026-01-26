Acessibilidade

26 de Janeiro de 2026 • 18:51

Trânsito

Acidente com três motos deixa mulher ferida no bairro Serraria em Aquidauana

Após os primeiros atendimentos realizados pelos bombeiros no local, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal

Da redação com João Éric

Publicado em 26/01/2026 às 16:21

Atualizado em 26/01/2026 às 16:26

A condutora que ficou ferida teria perdido o controle da motocicleta / O Pantaneiro/João Éric

Um acidente envolvendo três motocicletas ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 26, por volta das 14 horas, na Rua Bichara Salamene, no bairro Serraria, em Aquidauana. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro às vítimas no local.

De acordo com informações preliminares, uma chuva recente teria deixado os trilhos da via escorregadios. A condutora de uma motocicleta Honda Bros teria perdido o controle do veículo ao passar sobre os trilhos, colidindo com outra moto e causando a queda de ambas. Um terceiro motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e também se envolveu na ocorrência.

A condutora da Honda Bros foi a que apresentou ferimentos mais graves. Após os primeiros atendimentos realizados pelos bombeiros no local, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Aquidauana para receber assistência médica especializada. Uma segunda motociclista sofreu ferimentos em uma das mãos, mas não precisou de transporte hospitalar. O terceiro envolvido não sofreu ferimentos e permaneceu no local.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) prestou apoio inicial até a chegada da guarnição da Polícia Militar, que assumiu os procedimentos de registro e investigação das circunstâncias do acidente. O caso serve como alerta para a necessidade de atenção redobrada ao trafegar em vias molhadas ou com elementos que possam comprometer a aderência dos pneus.

