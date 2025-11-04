Acessibilidade

Trânsito

Acidente de moto deixa dois feridos no Jardim Aeroporto em Aquidauana

Fato aconteceu durante o final de semana

Da redação

Publicado em 04/11/2025 às 09:59

Atualizado em 04/11/2025 às 10:23

Ilustrativa

Um acidente de motocicleta ocorrido na tarde de domingo (3) deixou duas pessoas feridas na Rua Luiz Oshiro, no bairro Vila Jardim Aeroporto, em Aquidauana. O fato foi registrado por volta das 17h40, e o atendimento contou com equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, a ocorrência envolveu queda de motocicleta com três ocupantes. No local, o Samu prestou atendimento a uma mulher, que estava sentada em uma cadeira e recebia os primeiros cuidados.

Os bombeiros atenderam um homem de 25 anos, que se encontrava consciente e deambulando pelo local. Ele apresentava escoriações na região do ombro direito, ferimento perfuro-contuso no tornozelo direito e edema traumático no dedão do pé esquerdo.

Após os primeiros socorros e curativos, o homem recusou encaminhamento ao hospital. Não há informações sobre o terceiro ocupante da motocicleta.

As causas do acidente não foram informadas.

