Acidente de moto deixa dois feridos no Jardim Aeroporto em Aquidauana

Fato aconteceu durante o final de semana
Ilustrativa
Um acidente de motocicleta ocorrido na tarde de domingo (3) deixou duas pessoas feridas na Rua Luiz Oshiro, no bairro Vila Jardim Aeroporto, em Aquidauana. O fato foi registrado por volta das 17h40, e o atendimento contou com equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, a ocorrência envolveu queda de motocicleta com três ocupantes. No local, o Samu prestou atendimento a uma mulher, que estava sentada em uma cadeira e recebia os primeiros cuidados.
Os bombeiros atenderam um homem de 25 anos, que se encontrava consciente e deambulando pelo local. Ele apresentava escoriações na região do ombro direito, ferimento perfuro-contuso no tornozelo direito e edema traumático no dedão do pé esquerdo.
Após os primeiros socorros e curativos, o homem recusou encaminhamento ao hospital. Não há informações sobre o terceiro ocupante da motocicleta.
As causas do acidente não foram informadas.
