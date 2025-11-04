Acidente de moto deixa dois feridos no Jardim Aeroporto em Aquidauana

Ilustrativa

Um acidente de motocicleta ocorrido na tarde de domingo (3) deixou duas pessoas feridas na Rua Luiz Oshiro, no bairro Vila Jardim Aeroporto, em Aquidauana. O fato foi registrado por volta das 17h40, e o atendimento contou com equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, a ocorrência envolveu queda de motocicleta com três ocupantes. No local, o Samu prestou atendimento a uma mulher, que estava sentada em uma cadeira e recebia os primeiros cuidados.



Os bombeiros atenderam um homem de 25 anos, que se encontrava consciente e deambulando pelo local. Ele apresentava escoriações na região do ombro direito, ferimento perfuro-contuso no tornozelo direito e edema traumático no dedão do pé esquerdo.



Após os primeiros socorros e curativos, o homem recusou encaminhamento ao hospital. Não há informações sobre o terceiro ocupante da motocicleta.



As causas do acidente não foram informadas.

