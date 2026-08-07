Acidente de moto deixa jovem ferido próximo à base do Samu

Acidente aconteceu nas proximidades da base descentralizada do Samu / Arquivo O Pantaneiro

Um jovem de 19 anos ficou ferido em um acidente de motocicleta registrado na noite desta quinta-feira (07), no bairro Cidade Nova, em Aquidauana. A ocorrência foi atendida por equipes do Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por volta das 23h30. O caso aconteceu nas proximidades da base descentralizada da unidade.

Conforme informações divulgadas pelo próprio Samu, os socorristas encontraram a vítima caída, ainda utilizando capacete e apresentando rebaixamento do nível de consciência.

A equipe iniciou imediatamente o atendimento seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar, com avaliações primária e secundária. Durante o exame físico, foram constatadas escoriações no membro superior esquerdo. Os socorristas adotaram todas as medidas de estabilização e imobilização indicadas para o caso.

Após receber os primeiros atendimentos, o jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica.

Em nota, o Samu reforçou a importância da condução responsável, do respeito às leis de trânsito e da utilização correta dos equipamentos de proteção, destacando que atitudes preventivas ajudam a reduzir a gravidade dos acidentes e a preservar vidas.