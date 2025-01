João Éric/ O Pantaneiro

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na madrugada desta quarta-feira (22), na BR-262, próximo à entrada da Estrada Parque de Palmeiras, em Aquidauana. O ônibus intermunicipal, que transportava pacientes de Corumbá para consultas médicas em Campo Grande, colidiu na traseira de um caminhão. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Regional de Aquidauana com ferimentos leves.



A colisão aconteceu por volta das 3h40. Ao chegar ao local, as equipes de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros constataram a gravidade do acidente e deram início aos atendimentos. Três das vítimas foram transportadas pelos bombeiros e outras duas, por ambulâncias que acompanhavam os pacientes.



O Corpo de Bombeiros também realizou a segurança na rodovia, evitando novos incidentes. Apesar do impacto, ninguém sofreu ferimentos graves, e todas as vítimas estão recebendo cuidados médicos.



As causas do acidente ainda não foram divulgadas, e a ocorrência será investigada pelas autoridades competentes.