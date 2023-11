Acidente deixa jovem ferido em Aquidauana

Bombeiros socorreram a vítima / Você repórter

A Polícia Militar foi acionada nessa terça-feira, 21, para atender um acidente de trânsito na rua Antônio Campelo, no Jardim Aeroporto, em Aquidauana. Um jovem de 27 anos ficou ferido.



Segundo o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento, levando a vítima para o Hospital Regional de Aquidauana.



A batida foi entre duas motos e a vítima estava numa moto Honda Fan 125. A vítima disse que trafegava pela rua Antônio Campelo e quando chegou no cruzamento com a rua Salviano de Oliveira, outra motocicleta, do mesmo modelo, freou repentinamente, ocasionando a batida.



O rapaz caiu e o condutor da outra motocicleta evadiu do local, sem prestar socorro. Ele sequer acionou alguém para ajudar, e não foi também possível a identificação dele.



Conforme os militares, a vítima ficou internada no pronto-socorro com escoriações pelo corpo e fratura no fêmur da perna esquerda, e aguardava para passar por uma cirurgia. A moto ficou toda amassada e com partes danificadas.



O crime de trânsito está previsto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, quando o cidadão deixa, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima.