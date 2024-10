Acidente é registrado em Aquidauana e motoristas alegam falta de sinalização

Divulgação

No início da tarde desta segunda-feira, 7, por volta das 12h30, uma colisão entre dois veículos foi registrada na interseção das ruas XV de Agosto e Antônio João, em Aquidauana.

Felizmente, o acidente não deixou feridos, resultando apenas em danos materiais. Ambos os condutores, que não tiveram suas identidades divulgadas, alegaram que a falta de sinalização vertical e horizontal no local contribuiu diretamente para o ocorrido.

De acordo com testemunhas, a região é frequentemente movimentada, especialmente no horário de pico, pois nas proximidades estão localizadas duas importantes instituições de ensino: a Escola Falcão e o Colégio Cejar.

No momento, o boletim de ocorrência está sendo elaborado pelas autoridades, enquanto equipes do Detran estiveram no local para avaliar a situação.

Apesar da alegação dos motoristas, existe uma placa de Pare no local e dois grandes quebra-molas foram instalados recentemente bem próximo ao cruzamento