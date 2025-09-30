Acidente é registrado em estrada rural entre fazendas em Aquidauana

Você Repórter, O Pantaneiro

Um veículo foi encontrado na manhã desta terça-feira (30) na região rural de Aquidauana, próximo à chamada reta da Toca da Onça, entre a Fazenda Jatobá e a Fazenda Oriente. Ainda não há informações oficiais sobre vítimas ou as causas do acidente.

De acordo com relatos no local, o carro está imobilizado a cerca de 500 a 600 metros da entrada da Fazenda Oriente. Devido aos vidros escurecidos (fumê), não foi possível visualizar o interior do veículo no primeiro momento.

Autoridades foram acionadas para verificar a situação e prestar os devidos atendimentos. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas.

A área onde o acidente ocorreu é conhecida pelo tráfego de veículos entre propriedades rurais, com trechos que exigem atenção redobrada dos motoristas, especialmente em horários de baixa visibilidade.

