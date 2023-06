Acidente em Aquidauana deixa condutor em estado grave e revela arma na mochila

Na manhã de ontem, 19, um homem, de 30 anos, acabou caindo com a Honda CBX 250 Twister, trafegava pela Manoel Antonio Paes de Barros, sentido centro/Bairro, cruzamento com a Rua Quintino Bocaiúva, após passar pela faixa elevada. A suspeita é de que ele perdeu o controle da direção do veículo e sofreu a queda da motocicleta.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro de Aquidauana por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O condutor da motocicleta, juntamente com a sua mochila, foi encaminhado ao Hospital Regional antes da chegada da guarnição PM e após dar entrada naquela Unidade de Saúde foi constatado que na mochila dele havia um revolver Taurus calibre .38 uma faca e dois aparelhos celulares.

Devido aos ferimentos o motociclista foi encaminhado para Campo Grande em estado grave, ele teve traumatismo craniano

.