Acidente em Aquidauana deixa duas pessoas feridas

O Pantaneiro

Na tarde de ontem, dia 22 de junho de 2024, por volta das 15h28min, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua Teodoro Rondon, localizada no centro da cidade. No local, foi constatada uma colisão envolvendo um carro e uma bicicleta, resultando em duas vítimas.

A primeira vítima é um homem de 38 anos, que estava consciente, porém desorientado. Ele encontrava-se caído ao solo com diversos ferimentos, incluindo um trauma na face e um ferimento corto-contuso na cabeça, na região frontal, com hemorragia, além de um ferimento contuso no nariz também com hemorragia e possível fratura no fêmur esquerdo.

A segunda vítima é uma mulher de 29 anos, também consciente, porém desorientada. Ela estava caída no local do acidente apresentando trauma na face e no membro inferior esquerdo.

A guarnição dos bombeiros prestou atendimento imediato às vítimas, realizando os exames primário e secundário, além de procedimentos para controle de hemorragias e imobilizações necessárias. Após os primeiros socorros, ambos foram transportados ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde foram deixados sob cuidados médicos.

A causa exata do acidente não foi informada inicialmente, mas a ocorrência mobilizou os serviços de emergência e resgate da cidade. As autoridades competentes devem investigar os detalhes para determinar as circunstâncias do incidente.