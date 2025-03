Acidente em Aquidauana mobiliza PM e Bombeiros; motorista Ã© preso por embriaguez

Foto: João Éric / O Pantaneiro

Um acidente envolvendo dois veículos mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar em Aquidauana, na noite desta terça-feira (04),. A colisão ocorreu por volta das 19h, na rua Pandiá Calógeras, próximo ao cruzamento com a rua Cassemiro Bruno. O motorista de um dos carros, um taxista de 64 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.



De acordo com informações apuradas pela reportagem, um Volkswagen Virtus trafegava pela Pandiá Calógeras, sentido Bairro/Centro, quando colidiu na traseira de um Chevrolet Prisma que estava estacionado. Com o impacto, o Prisma foi arremessado para a calçada e bateu contra uma árvore. Na sequência, o condutor do Virtus perdeu o controle da direção e chocou-se contra o muro com grade de uma residência na esquina.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento, mas o motorista do Virtus recusou ajuda médica, apesar de apresentar um corte no rosto. Policiais do GETAM (Grupamento Especializado Tático Motorizado) do 7º BPM estiveram no local e constataram que o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos e dificuldade de equilíbrio. Questionado, ele admitiu ter ingerido cerveja entre 14h e 18h.



O condutor foi convidado a realizar o teste do bafômetro, mas se recusou. Diante disso, os policiais lavraram um termo de constatação de embriaguez e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. A delegada Isabelle Sentinello ratificou a voz de prisão, enquadrando o motorista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da condução de veículo sob influência de álcool.



O acidente resultou em danos materiais significativos para os dois veículos e para o muro da residência atingida. Apesar do impacto, não houve feridos graves. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde o taxista permanece à disposição da Justiça.





Confira a live no Instagram:

Veja mais fotos:

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!