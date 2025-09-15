Acidente em cruzamento mobiliza Bombeiros em Aquidauana

Mulher sofreu suspeita de fratura em uma das pernas e foi levada ao pronto-socorro
Você Repórter / O Pantaneiro
Um acidente registrado no fim da manhã desta segunda-feira (15) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em Aquidauana. A ocorrência aconteceu por volta das 11h20, no cruzamento da Rua Estevão Alves Corrêa com a Rua Honório Simões Pires, no bairro Cidade Nova.
No local, uma mulher apresentava suspeita de fratura em uma das pernas. Após receber os primeiros atendimentos ainda na via, ela foi encaminhada pelos militares ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.
As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.
