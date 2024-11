Acidente em cruzamento movimentado causa congestionamento e mobiliza socorristas

Beatriz Lima/ O Pantaneiro

Um acidente envolvendo uma motocicleta com dois ocupantes e um veículo de uma empresa de internet causou transtornos no trânsito, por volta do 12h, no cruzamento entre as ruas José Bonifácio e XV de agosto.

O horário coincidiu com o fim das aulas em duas escolas da região, CEJAR e Instituto Educacional Falcão, que intensificou o fluxo de veículos e pedestres na área.

Segundo testemunhas, a motocicleta avançou a preferencial e colidiu contra a lateral do veículo de internet, que trafegava na via correta.

Com o impacto, ambos os ocupantes da moto foram arremessados ao chão e necessitaram de atendimento médico imediato.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar foram acionadas e rapidamente chegaram ao local para atender as vítimas e organizar o trânsito.

As autoridades alertam que o cruzamento é conhecido por frequentes acidentes, especialmente em horários de pico, e reforçam a importância de atenção redobrada aos motoristas que circulam pela região.