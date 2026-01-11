Acessibilidade

11 de Janeiro de 2026 • 09:39

Colisão

Acidente entre Biz e bicicleta é registrado na Pantaneta

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana precisou ser acionado para atendimento das vítimas.

Redação

Publicado em 11/01/2026 às 07:50

Atualizado em 11/01/2026 às 07:51

Você Repórter

Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado em Aquidauana, envolvendo uma motocicleta Honda Biz e uma bicicleta. A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Dr. Sabino, popularmente conhecida como Avenida Pantaneta, com a Rua dos Ferroviários.

O cruzamento onde ocorreu o acidente é conhecido por registrar ocorrências frequentes de trânsito. Moradores relatam que o fluxo intenso de veículos contribuem para o alto número de acidentes no local, o que aumenta a preocupação de quem utiliza a via, principalmente aos finais de semana.

Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro e organizar o tráfego, que ficou parcialmente comprometido durante o atendimento à ocorrência.

