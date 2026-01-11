Acidente entre Biz e bicicleta é registrado na Pantaneta

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana precisou ser acionado para atendimento das vítimas.
Você Repórter
Um acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado em Aquidauana, envolvendo uma motocicleta Honda Biz e uma bicicleta. A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Dr. Sabino, popularmente conhecida como Avenida Pantaneta, com a Rua dos Ferroviários.
O cruzamento onde ocorreu o acidente é conhecido por registrar ocorrências frequentes de trânsito. Moradores relatam que o fluxo intenso de veículos contribuem para o alto número de acidentes no local, o que aumenta a preocupação de quem utiliza a via, principalmente aos finais de semana.
Equipes de atendimento foram acionadas para prestar socorro e organizar o tráfego, que ficou parcialmente comprometido durante o atendimento à ocorrência.
