Acidente entre Carro e Bicicleta Elétrica Deixa Duas Vítimas

Na tarde de hoje, um acidente entre um carro e uma bicicleta elétrica chocou moradores do bairro Guanandi, em Campo Grande. O incidente ocorreu na esquina do Parque Aquático do Gressa, nas ruas Quintino Bocaiúva e Manoel Antônio Paes de Barros, por volta das 15h.

Segundo testemunhas oculares, o acidente deixou duas vítimas, uma delas uma criança que foi encontrada ao solo. Rapidamente, uma unidade de resgate (UR) chegou ao local para prestar assistência.

A equipe dos bombeiros foi ágil em socorrer as vítimas, que foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Aquidauana em estado ainda não informado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também prestou apoio no local.

Detalhes sobre as circunstâncias exatas do acidente ainda não foram divulgados pelas autoridades competentes. No entanto, as investigações estão em andamento para determinar as causas e responsabilidades pelo ocorrido.

Esse incidente serve como um lembrete da importância da segurança no trânsito e da necessidade de todos os usuários das vias públicas adotarem medidas cautelares para evitar acidentes.