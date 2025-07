Acidente entre carro e bicicleta elétrica deixa jovem ferida

João Éric / O Pantaneiro

Na tarde desta sexta-feira (18), por volta das 13h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta elétrica no cruzamento da rua José Bonifácio com a rua João Lopes Assunção, no bairro Alto, em Aquidauana.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram uma jovem caída ao solo com escoriações, após a colisão. Ela pilotava a bicicleta elétrica no momento do acidente.