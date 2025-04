Acidente entre carro e caminhonete deixa mulheres feridas em Aquidauana

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira, 15, por volta das 15h, mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros e Polícia Militar em Aquidauana.

A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Bichara Salamene com a Rua Quintino Bocaiúva, no bairro Guanandy, em uma rotatória de grande fluxo de veículos.

O acidente envolveu um Fiat Uno e uma caminhonete Chevrolet S10. Com o impacto, duas mulheres ficaram feridas, sendo uma passageira de cada veículo.

A passageira do Fiat Uno, de 75 anos, apresentava um hematoma na testa, mas estava consciente no momento do atendimento. Já a passageira da caminhonete, de 34 anos, também consciente e orientada, relatava dores na região da coluna cervical.

Ambas foram retiradas dos veículos conforme protocolo de trauma, estabilizadas pelas equipes de resgate e encaminhadas ao Pronto-Socorro do Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica.

O condutor do Fiat Uno recusou atendimento. Já os dois ocupantes da S10 foram levados por uma guarnição do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar esteve no local, auxiliando no controle do tráfego e organizando o fluxo de veículos na área, que é bastante movimentada durante todo o dia.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.