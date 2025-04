Acidente entre carro e moto deixa casal ferido em Aquidauana

João Éric / O Pantaneiro

Na tarde desta quarta-feira (9), por volta das 16h, um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas no centro de Aquidauana.

A colisão ocorreu na Rua Teodoro Rondon, esquina com a Rua Manoel Antônio Paes de Barros, próximo à Praça dos Estudantes.

As vítimas, um casal que estava em uma moto Honda/Falcon, foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU.

A mulher sofreu escoriações, enquanto o homem apresentava escoriações e suspeita de fratura em uma das pernas. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro de Aquidauana.

A Polícia Militar esteve no local para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. O outro veículo envolvido é um Volkswagen Gol de cor branca. As causas do acidente ainda serão apuradas.