Acidente entre carro e moto deixa dois feridos em Aquidauana

João Éric / O Pantaneiro

Um acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (16), em Aquidauana, deixou duas pessoas feridas.

A colisão entre um carro e uma motocicleta aconteceu por volta das 16h10, no cruzamento da rua Estevão Alves Corrêa com a rua Luís da Costa Gomes, no bairro Cidade Nova.