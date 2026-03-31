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Acidente entre carro e moto deixa ferido em Aquidauana

A colisÃ£o aconteceu na tarde desta terÃ§a-feira (31), no cruzamento das ruas Teodoro Rondon e Marechal Mallet.

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 31/03/2026 Ã s 18:59

Atualizado em 31/03/2026 Ã s 19:00

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JoÃ£o Ã‰ric/ O Pantaneiro

Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado na tarde desta terça-feira (31), em Aquidauana. A colisão aconteceu por volta das 16h40, no cruzamento das ruas Teodoro Rondon e Marechal Mallet.

De acordo com as informações, o condutor da moto ficou ferido após o impacto. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local.

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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