Acidente entre carro e moto deixa ferido em Aquidauana

A colisÃ£o aconteceu na tarde desta terÃ§a-feira (31), no cruzamento das ruas Teodoro Rondon e Marechal Mallet.
JoÃ£o Ã‰ric/ O Pantaneiro
Um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado na tarde desta terça-feira (31), em Aquidauana. A colisão aconteceu por volta das 16h40, no cruzamento das ruas Teodoro Rondon e Marechal Mallet.
De acordo com as informações, o condutor da moto ficou ferido após o impacto. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local.
A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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