Acidente entre carro e moto deixa homem ferido em Anastácio

Divulgação/ Bombeiros

Na manhã de segunda-feira (30), por volta das 8h48, um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido em Anastácio. O acidente aconteceu na rua 27 de Julho, esquina com a rua João Pessoa.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista, de 59 anos, foi encontrado consciente, porém desorientado, já sem o capacete e amparado por populares. Ele apresentava ferimento no queixo e suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) moderado.



A equipe realizou os primeiros atendimentos no local, fez a imobilização e transportou a vítima ao pronto-socorro para avaliação médica.



A condutora do veículo, uma mulher de 45 anos, não sofreu lesões aparentes e permaneceu no local, consciente e orientada. As causas do acidente não foram informadas.

