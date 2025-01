Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Aquidauana

Você Repórter

Na manhã de ontem (31), por volta das 8h, o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana foi acionado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na esquina das ruas dos Ferroviários e Sete de setembro.

A colisão envolveu um carro e uma moto.

Ao chegar ao local, a guarnição constatou que o motociclista, de 50 anos, apresentava suspeita de trauma na região lombar.

A equipe realizou os atendimentos de primeiros socorros, estabilizando a vítima no local antes de encaminhá-la ao Hospital Regional de Aquidauana para avaliação e tratamento médico.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades, que deverão investigar as causas do ocorrido. A via ficou parcialmente interditada durante o atendimento.