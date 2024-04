Acidente entre carro e moto deixa motociclista inconsciente em Aquidauana

João Éric / O Pantaneiro

No início da tarde de hoje, 22, por volta das 12h50, equipes dos Bombeiros e do Samu se deslocaram até a rua Roque Floriano das Neves, esquina com a Rua dos Ferroviários, no bairro Cidade Nova, para atender um motociclista que ficou ferido na colisão.

No local, o motociclista estava inconsciente e com escoriações. Imediatamente, as equipes realizaram os primeiros atendimentos no local e encaminharam o motociclista para o pronto-socorro de Aquidauana.

No carro, ninguém ficou. Uma equipe da PM esteve no local e realizou os atendimentos.