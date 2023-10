Acidente entre carro e moto deixa um ferido em Aquidauana

Vítima foi socorrida / O Pantaneiro

Um acidente entre um carro e uma moto, ocorrido na Rua Oriental, esquina com a Rua Teodomiro Serra, em Aquidauana, deixou uma pessoa ferida. O incidente, que aconteceu por volta das 15h45,dessa terça-feira, 10, e mobilizou as equipes de resgate e atendimento pré-hospitalar.

A vítima do acidente foi identificada e se trata de um homem, de 68 anos, que conduzia a moto no momento do acidente. De acordo com informações, a vítima estava consciente e orientada, sentada à beira da via pública, ao lado do meio-fio. Apresentava lesões, incluindo cortes contusos e lesões abrasivas no tornozelo e tíbia do lado esquerdo, este último com um pequeno inchaço.

Vale ressaltar que o idoso possui uma prótese mecânica em seu membro inferior direito (tíbia), o que pode ter influenciado a gravidade de seus ferimentos. Após a chegada das equipes de resgate, a vítima foi devidamente imobilizada.

Posteriormente, ele foi transportado até o pronto socorro, onde foi entregue aos cuidados da equipe médica plantonista. Dois capacetes e um par de óculos pertencentes à vítima foram entregues ao seu filho, que compareceu ao pronto-socorro para auxiliar nas providências preventivas.