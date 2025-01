Acidente entre carro e moto é registrado em Aquidauana

Você Repórter

Ontem, 1°, um acidente de trânsito foi registrado na cidade de Aquidauana, envolvendo um carro e uma motocicleta modelo Biz, próximo ao mercado JR Antigo

Segundo informações preliminares, um veículo conduzido por um casal de senhores colidiu com a motocicleta, onde estava um jovem rapaz.

A dinâmica do acidente continua sendo apurada pelas autoridades locais, mas testemunhas relataram que o impacto foi significativo, gerando preocupação entre os moradores que passavam pelo local.

O jovem que estava na Biz foi prontamente atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital mais próximo para avaliação médica.

Não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde até o momento.

A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito e iniciar a investigação sobre as circunstâncias do acidente. Os agentes reforçam a importância de atenção redobrada ao trafegar pelas ruas da cidade