Acidente entre carro e moto mobiliza Samu em Aquidauana

João Éric / O Pantaneiro

Nesta quinta-feira, 22 de maio, por volta das 07h15, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender a um acidente de trânsito ocorrido na rua Bichara Salamene, na esquina com a rua Quintino Bocaiuva, na rotatória de Aquidauana.



De acordo com informações preliminares, o acidente envolveu um carro e uma motocicleta. No local, a equipe do SAMU prestou os primeiros socorros aos envolvidos, que apresentavam escoriações. Tanto o motociclista quanto a passageira foram encaminhados ao Pronto Socorro da cidade para avaliação e tratamento adequado.



Ainda não há detalhes sobre as causas do acidente, mas as autoridades continuam apurando o ocorrido. A mobilização rápida do SAMU garantiu que os feridos recebessem atendimento imediato, reforçando a importância do cuidado no trânsito.



O Pantaneiro acompanha as atualizações e deseja uma rápida recuperação às vítimas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!