02 de Janeiro de 2026 • 11:10

Aquidauana

Acidente entre carro e motocicleta é registrado na rotatória da Avenida Pantaneta

Colisão logo no 1° dia de 2026 registrou apenas danos materiais

Redação

Publicado em 02/01/2026 às 09:07

Atualizado em 02/01/2026 às 09:21

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado no primeiro dia de janeiro de 2026, por volta das 20h30, em Aquidauana. A colisão ocorreu na rotatória da Avenida Pantaneta com a Rua Estevão Alves Corrêa, bem em frente à rodoviária, um dos pontos de tráfego intenso da cidade.

De acordo com as informações apuradas no local, o acidente causou apenas danos materiais, apesar do susto envolvendo os condutores logo no início do ano. Felizmente, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar foi acionada e esteve presente para atender a ocorrência, controlar o tráfego e garantir a segurança dos motoristas que passavam pela região. O trânsito ficou parcialmente comprometido por um curto período, mas foi normalizado após a retirada dos veículos.

As causas do acidente não foram divulgadas, mas o episódio reforça a importância da atenção redobrada dos condutores, especialmente em rotatórias e cruzamentos, onde o fluxo de veículos exige maior cuidado e respeito às normas de trânsito.

