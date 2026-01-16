Acessibilidade

16 de Janeiro de 2026 • 18:02

Trânsito

Acidente entre dois veículos mobiliza Bombeiros no Bairro Alto

Os danos ficaram restritos aos veículos envolvidos na colisão

Da redação com João Éric

Publicado em 16/01/2026 às 17:28

Atualizado em 16/01/2026 às 17:31

O fato ocorreu por volta das 16h50, no cruzamento das ruas Antônio João e João Lopes Assunção / João Éric/ O Pantaneiro

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana na tarde desta sexta-feira, dia 16. O fato ocorreu por volta das 16h50, no cruzamento das ruas Antônio João e João Lopes Assunção, no bairro Alto.

Ao chegar ao local, os militares constataram que não havia vítimas no local, o que descartou a necessidade de procedimentos de resgate ou atendimento pré-hospitalar. Os danos ficaram restritos aos veículos envolvidos na colisão.

Segundo informações coletadas no local, uma possível causa apontada para o acidente é a falta de sinalização viária adequada no cruzamento. Moradores relataram que uma das ruas não possui mais a placa de "PARE" e também carece da sinalização horizontal no asfalto, elemento crucial para indicar a preferência de passagem.

Saúde

Ação de saúde leva exames cardiológicos gratuitos a Porto Morrinho e Tamarineiro

O objetivo da campanha é fortalecer a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares

Saúde Mental

Ação do Janeiro Branco promove reflexão sobre saúde mental em Anastácio

O momento serviu para lembrar que a busca por equilíbrio emocional é um pilar fundamental para a qualidade de vida de todos

