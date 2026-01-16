Acidente entre dois veículos mobiliza Bombeiros no Bairro Alto

Os danos ficaram restritos aos veículos envolvidos na colisão
O fato ocorreu por volta das 16h50, no cruzamento das ruas Antônio João e João Lopes Assunção / João Éric/ O Pantaneiro
Um acidente de trânsito envolvendo dois carros mobilizou a equipe do Corpo de Bombeiros de Aquidauana na tarde desta sexta-feira, dia 16. O fato ocorreu por volta das 16h50, no cruzamento das ruas Antônio João e João Lopes Assunção, no bairro Alto.
Ao chegar ao local, os militares constataram que não havia vítimas no local, o que descartou a necessidade de procedimentos de resgate ou atendimento pré-hospitalar. Os danos ficaram restritos aos veículos envolvidos na colisão.
Segundo informações coletadas no local, uma possível causa apontada para o acidente é a falta de sinalização viária adequada no cruzamento. Moradores relataram que uma das ruas não possui mais a placa de "PARE" e também carece da sinalização horizontal no asfalto, elemento crucial para indicar a preferência de passagem.
