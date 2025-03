Acidente entre moto e bicicleta elétrica deixa mulher ferida em Aquidauana

Você Repórter

Na tarde desta sexta-feira (21), por volta das 14h20, um acidente de trânsito mobilizou equipes do Detran e do Samu em Aquidauana.

A colisão ocorreu na Rua Joaquim Alves Ribeiro, esquina com a Rua Aniceto Rondon, próximo ao prédio do Detran, no bairro Cidade Nova.

Uma equipe do Samu socorreu a mulher que estava na bicicleta elétrica e a encaminhou para o Pronto-Socorro de Aquidauana.

Já a equipe do Detran prestou atendimento no local e controlou o trânsito.

As causas do acidente não foram divulgadas.