26 de Janeiro de 2026 • 12:40

Polícia

Acidente entre moto e bicicleta elétrica deixa três feridos em Anastácio

A ocorrência foi registrada por volta das 8h, no cruzamento das ruas Nilza Ribeiro e João Câncio Alves

Da redação

Publicado em 26/01/2026 às 09:24

Atualizado em 26/01/2026 às 09:39

João Éric / O Pantaneiro

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta elétrica deixou três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (26), em Anastácio. A ocorrência foi registrada por volta das 8h, no cruzamento das ruas Nilza Ribeiro e João Câncio Alves, mobilizando equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local, as equipes de resgate prestaram os primeiros socorros a dois adultos envolvidos na colisão. Pouco tempo depois, uma criança ferida chegou ao local acompanhada por uma mulher e também recebeu atendimento dos bombeiros.

Segundo informações repassadas à equipe de resgate, a criança relatou que estava na bicicleta elétrica no momento do acidente, acompanhada por outro adulto. Após a colisão, ela teria sido levada até sua residência, onde familiares foram avisados e, em seguida, retornaram ao local para que fosse socorrida.

A Polícia Militar prestou apoio à ocorrência e realizou os procedimentos necessários no local. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.

