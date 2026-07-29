Acidente entre moto e bicicleta mobiliza equipes de resgate em Aquidauana

Ocorrência mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros / Reprodução/Você Repórter

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta mobilizou equipes de resgate no início da tarde desta quarta-feira (29), no cruzamento da Rua Estevão Alves Corrêa com a Rua Honório Simões Pires, no bairro Cidade Nova, em Aquidauana.

Registros encaminhados à redação de O Pantaneiro mostram uma vítima caída na via pública enquanto equipes do Corpo de Bombeiros Militar iniciavam o atendimento. A ocorrência também mobilizou uma equipe da Polícia Militar, que prestou apoio e auxiliou na organização do trânsito no local.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima nem sobre as circunstâncias que provocaram a colisão. A reportagem de O Pantaneiro acompanha o caso.

Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação e participe do Você Repórter, ajudando a informar a população de Aquidauana, Anastácio e região pelo WhatsApp (67) 9 9856-0000.

