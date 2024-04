Acidente entre moto e bike deixa duas pessoas feridas em Aquidauana

O Pantaneiro

Acidente envolvendo moto e bicicleta deixou duas pessoas feridas na noite de ontem (26), no bairro Alto, em Aquidauana.

Por volta das 19:50h, a equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou até a rua Estevão Alves Corrêa esquina com a rua Assis Ribeiro no bairro Alto para socorrer um ciclista e um motociclista que ficaram feridos após se envolverem em um acidente.

O motociclista sofreu ferimentos nos dedos dos pés, e o ciclista sofreu escoriações.

Ambos receberam os primeiros atendimentos no local e encaminhados para o PS de Aquidauana.

Nao há informações sobre a dinâmica do acidente.