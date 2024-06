Acidente entre moto e caminhão deixa jovem ferido em Aquidauana

Divulgação

Um motociclista de 18 anos ficou feriado depois de se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão na tarde de ontem (10), na rua Bichara Salamene, no Bairro Guanandy, próximo à passagem dos trilhos, em Aquidauana.



Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram uma batida entre uma motocicleta e um caminhão. O condutor da motocicleta, identificado como sendo um jovem de 18 anos, estava consciente e orientado, mas apresentava ferimentos pelo corpo devido ao impacto que o arremessou para fora da via.



Os bombeiros prontamente realizaram os procedimentos de primeiros socorros, como limpeza dos ferimentos e imobilização. Em seguida, a vítima foi transportada para o Pronto Socorro de Aquidauana, onde recebeu os cuidados médicos necessários.



O estado de saúde da vítima e o do motorista do outro veículo não foram informados.