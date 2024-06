Acidente entre moto e bicicleta deixa dois idosos feridos em Aquidauana

Vítima foi encaminhada para pronto-socorro de Aquidauana / João Éric/Jornal O Pantaneiro

Uma colisão entre uma motocicleta e uma bicicleta deixou dois homens feridos na madrugada de ontem, dia 4, na Rua Fernando Lucarelli, Vila Bancária, em Aquidauana.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor da motocicleta, o senhor J.A.T., de 66 anos, estava consciente e orientado, apresentando ferimentos contusos no nariz e lábio inferior. Já o condutor da bicicleta, o senhor A.P., de 63 anos, foi encontrado no local caído de costas no chão (em decúbito dorsal), também consciente e orientado, apresentando ferimento contuso na cabeça, ferimentos abrasivos, edema e queixa de dor no ombro direito.

Não foram informadas as circunstâncias do acidente. As vítimas foram transportadas até o Pronto Socorro de Aquidauana, onde ficaram sob cuidados médicos.